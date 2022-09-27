Госдепартамент: Путин делает все, чтобы запугать людей, выступающих против него

Госдепартамент США заявил, что никто не сделал столько для изоляции России и укрепления решимости международного сообщества поддерживать Украину, как президент России Владимир Путин.

«Его бряцание ядерным оружием, фиктивные референдумы, частичная мобилизация и широкое, а иногда агрессивное наступление на россиян, пользующихся своими правами, оказали стимулирующее влияние, но едва ли в том смысле, который предполагал президент Путин», – заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Эти действия со стороны президента Путина очень четко сигнализируют о том, что он проигрывает, – сказал Прайс. – Его прижало. И он предпринимает любые усилия, чтобы запугать тех, кто выступает против него».

«Мы, а также наши союзники и партнеры по всему миру, не собираемся поддаваться запугиванию», – добавил он.

«Поэтому позвольте мне еще раз заявить: так называемые референдумы, которые Россия проводит в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях суверенной Украины, – это полная фикция, – резюмировал Прайс. – США никогда не признают захваченные украинские территории не чем иным, как частью Украины. Мы поддерживаем суверенитет Украины».