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Фільм про російсько-українську війну «Снайпер. Білий Ворон» з’явився онлайн

Снайпер. Білий Ворон

Про це повідомляється на сайті онлайн-кінотеатру Sweet.tv.

Загальнонаціональна прем’єра дебютного повнометражного фільму Мар’яна Бушана «Снайпер. Білий Ворон» відбулась 24 серпня. З 26 вересня його картину можна подивитись і онлайн.

Вона розповідає про початок війни на Донбасі в 2014 році. Історія Миколи Вороненка, який став снайпером з позивним Ворон, заснована на реальних подіях.

Стрічка розповідає про початок війни на Донбасі в 2014 році. Історія Миколи Вороненка, який став снайпером з позивним Ворон, заснована на реальних подіях. У кінотеатрах картина вийшла 24 серпня.

Події фільму починаються в 2013 році. Пацифіст-дивак Микола вдається до еко-експерименту. Разом зі своєю вагітною дружиною Настею він вирішує жити у власноруч виритій Норі, на нещодавно придбаній землі під Горлівкою, на Донеччині. Пара відмовляється від благ цивілізації, прагнучи довести, що жити в гармонії з природою у 21 столітті можливо. Попри побутові труднощі, сім’я диваків відчуває себе щасливою й вірить у цінність та успішність свого експерименту.

27 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина, Шоу-бизнес

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