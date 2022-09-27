Десять країн ЄС наполягатимуть на обмеженні цін на газ

Група з десяти країн Євросоюзу планують звернутися до Єврокомісії із закликом розробити план обмеження ціни на газ для всього блоку цього тижня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на проєкт листа у розпорядженні редакції.

У листі країни просять ЄК внести пропозиції щодо обмеження ціни на газ для обговорення на засіданні міністрів енергетики ЄС у п’ятницю, після чого якнайшвидше внести відповідну законодавчу пропозицію.

У ЄС заявили, що близько 10 країн розглядають можливість підписання листа, серед яких – Бельгія, Італія, Польща, Мальта і Греція.

Проект листа, адресований комісарці ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон, закликає до встановлення верхньої межі ціни на всі оптові операції з газом. Дискусії щодо листа тривали в понеділок, відтак його зміст ще може змінитися.

У проекті сказано, що обмеження цін на газ допоможе країнам стримати «неприйнятний інфляційний тиск», що б’є по домогосподарствах і підприємствах, і що такий захід може бути запроваджено без загрози для безпеки поставок.

Водночас інші держави виступають проти обмеження цін на газ, що викликає сумніви в тому, що будь-яка пропозиція ЄС отримає достатню підтримку. Так, Німеччина, Нідерланди і Данія заявляють, що обмеження цін може поставити під загрозу стабільність постачання газу, чим підірве здатність ЄС накопичити газ для проходження зими.