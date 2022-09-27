Білорусь готується масштабному прийому військових ешелонів з Росії

Білорусь готується масштабному прийому військових ешелонів з Росії, — моніторингова група рб

Зараз здійснюється:

▪️ перевірка місць завантаження (вивантаження) на залізничних станціях із залученням посадових осіб відділень БелЖД і комендатур ВОСО (служба військових повідомлень ЗС Росії);

▪️проведення ремонту вантажно-розвантажувальних платформ (за потреби), а також підготовка автомобільних підходів до вантажно-вивантажувальних місць на станціях;

▪️ закріплення на залізничних станціях вивантаження маневрових локомотивів;

▪️розробка графіків руху військових ешелонів по БелЖД (після (після надання плану військових залізничних перевезень) та ін.

Всі ці дії можуть вказувати на підготовку до прийому військових ешелонів із РФ.

Повідомляється, що для руху ешелонів буде використано такі залізничні прикордонні переходи:

▪️Красное (МСК РЖД) — Осиновка (БЧ НОД-1)

▪️Злынка (МСК РЖД) — Закопытье (БЧ НОД-4)

▪️Завережье (ОКТ РЖД) — Езерище (БЧ НОД-6)