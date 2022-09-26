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З-за кордону за добу повернулися 38 тис. українців: ситуація у пунктах пропуску

прикордонник

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід«.

З України минулої доби вибули 39 тисяч людей. 25 тисяч з них перетнули кордон на польсько-українській ділянці, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Водночас прибула до України за добу 41 тисяча людей, 38 тисяч з них – українці.

Також за добу 25 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнула майже 81 тисяча осіб. Проїхали через кордон 19 тисяч транспортних засобів.

Крім того, упродовж доби оформлено 58 вантажівок з гуманітарною допомогою.

26 сентября, 2022 | Category: Новости, Украина

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