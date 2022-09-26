Щоб не почалася війна з НАТО: Шольц пояснив, чому Німеччина не хоче надавати Україні важке озброєння Окупанти формують батальйон з українських полонених » В полоні росіян досі знаходится 2,5 тисячі українців Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що ще 2,5 тисячі українців знаходяться в російському полоні, серед них є цивільні Про це вона розповіла в інтерв’ю BBC News Україна. За її словами, вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. «Треба ставити питання руба і вимагати повернення цивільних. Цивільні мають бути повернені, а не обмінені.», — сказала Верещук. Міністерка відзначила, що в полоні досі залишається багато жінок, зі 131 жінки із «Азовсталі» повернули лише декількох. «Жінок треба визволяти, з ними поводять себе страшно. Вони знущаються, вони б’ють наших жінок, вони тортурують наших жінок. Світ не має мовчки дивитися і спостерігати, коли вбивають наших жінок в тюрмі», — наголосила Верещук.