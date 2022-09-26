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В полоні росіян досі знаходится 2,5 тисячі українців

Про це вона розповіла в інтерв’ю BBC News Україна.

За її словами, вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають.

«Треба ставити питання руба і вимагати повернення цивільних. Цивільні мають бути повернені, а не обмінені.», — сказала Верещук.

Міністерка відзначила, що в полоні досі залишається багато жінок, зі 131 жінки із «Азовсталі» повернули лише декількох.

«Жінок треба визволяти, з ними поводять себе страшно. Вони знущаються, вони б’ють наших жінок, вони тортурують наших жінок. Світ не має мовчки дивитися і спостерігати, коли вбивають наших жінок в тюрмі», — наголосила Верещук.

26 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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