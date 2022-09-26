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Українці вважають, що військові успіхи – спільний результат України та Заходу

Близько 80% українців вважають успіхи української армії спільним результатом дій України та її західних партнерів, половина з них все ж вважають, що внесок українців у досягнення основний — результати телефонного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІСу), проведеного 15-22 вересня

У вересні Україна досягла значних успіхів у контрнаступі в Харківській області. Соціологи поцікавилися, як українці оцінюють внесок країн Заходу в це і співвідносять із внеском України. Респонденти могли обрати відповіді від «винятково завдяки діям України та українців» до «винятково завдяки допомозі Заходу», між крайніми варіантами було три проміжних.

Для 80% українців успіхи української армії є спільним досягненням і спільним результатом дій України та українців і підтримки Заходу.

Із них 40% деяку перевага надають Україні й українцям, 36% – у рівній мірі бачать внесок України/українців та Заходу, а 5% деяку перевагу надають Заходу.

Про винятковий вплив дій України чи українців говорять 10%, а про виняткову роль підтримки Заходу – 3%.

26 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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