Українці вважають, що військові успіхи – спільний результат України та Заходу

У вересні Україна досягла значних успіхів у контрнаступі в Харківській області. Соціологи поцікавилися, як українці оцінюють внесок країн Заходу в це і співвідносять із внеском України. Респонденти могли обрати відповіді від «винятково завдяки діям України та українців» до «винятково завдяки допомозі Заходу», між крайніми варіантами було три проміжних.

Для 80% українців успіхи української армії є спільним досягненням і спільним результатом дій України та українців і підтримки Заходу.

Із них 40% деяку перевага надають Україні й українцям, 36% – у рівній мірі бачать внесок України/українців та Заходу, а 5% деяку перевагу надають Заходу.

Про винятковий вплив дій України чи українців говорять 10%, а про виняткову роль підтримки Заходу – 3%.