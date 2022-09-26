США: применение ядерного оружия в Украине будет иметь для России катастрофические последствия

Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что Москва столкнется с «катастрофическими последствиями», если применит ядерное оружие против Украины, поскольку США готовы решительно ответить на подобный шаг.

Высказывания Салливана прозвучали после того, как в прошлую среду президент России Владимир Путин объявил о мобилизации 300000 военнослужащих, угрожая при этом использовать «все имеющиеся средства» для защиты России.

«Если Россия перейдет эту черту, то последствия для нее для нее будут катастрофическими. США ответят решительным образом», – сказал Салливан в интервью каналу NBC.

В комментариях, сделанных в воскресенье, Салливан не описал характер «решительного ответа», но сказал, что США в закрытом порядке сообщили Москве «более подробно, что именно это будет означать».

Салливан подчеркнул, что США часто поддерживают прямые контакты с Россией, в том числе в течение последних нескольких дней, чтобы обсудить ситуацию в Украине, действия и угрозы Путина.

«Путин по-прежнему намерен … стереть с лица земли народ Украины, который, по его мнению, не имеет права на существование. Поэтому он будет продолжать наступать, а мы должны продолжать предоставлять оружие, боеприпасы, разведданные и всю поддержку, которую мы можем предоставить», – сказал Салливан.

Президент Джо Байден в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в среду обвинил Путина в «неприкрытых ядерных угрозах в адрес Европы» и в безрассудном пренебрежении обязанностями по нераспространению ядерного оружия.