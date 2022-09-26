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США: применение ядерного оружия в Украине будет иметь для России катастрофические последствия

Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан (архивное фото)

Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что если Москва перейдет эту черту, то США готовы к решительному ответу

Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что Москва столкнется с «катастрофическими последствиями», если применит ядерное оружие против Украины, поскольку США готовы решительно ответить на подобный шаг.

Высказывания Салливана прозвучали после того, как в прошлую среду президент России Владимир Путин объявил о мобилизации 300000 военнослужащих, угрожая при этом использовать «все имеющиеся средства» для защиты России.

«Если Россия перейдет эту черту, то последствия для нее для нее будут катастрофическими. США ответят решительным образом», – сказал Салливан в интервью каналу NBC.

В комментариях, сделанных в воскресенье, Салливан не описал характер «решительного ответа», но сказал, что США в закрытом порядке сообщили Москве «более подробно, что именно это будет означать».

Салливан подчеркнул, что США часто поддерживают прямые контакты с Россией, в том числе в течение последних нескольких дней, чтобы обсудить ситуацию в Украине, действия и угрозы Путина.

«Путин по-прежнему намерен … стереть с лица земли народ Украины, который, по его мнению, не имеет права на существование. Поэтому он будет продолжать наступать, а мы должны продолжать предоставлять оружие, боеприпасы, разведданные и всю поддержку, которую мы можем предоставить», – сказал Салливан.

Президент Джо Байден в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в среду обвинил Путина в «неприкрытых ядерных угрозах в адрес Европы» и в безрассудном пренебрежении обязанностями по нераспространению ядерного оружия.

26 сентября, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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