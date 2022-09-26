США мають план дій, якщо РФ застосує ядерну зброю

Про це держсекретар США Ентоні Блінкена сказав в інтерв’ю CBSNews.

«Ми дуже чітко говорили з росіянами публічно і приватно, щоб вони припинили базікати про ядерну зброю», — зауважив він.

На запитання, чи білий дім контактував із кремлем щодо загрози ядерної війни, Блінкен сказав: «Так. Дуже важливо, щоб Москва почула від нас і дізналася від нас, що наслідки будуть жахливими. І ми дуже чітко дали це зрозуміти».

Він вважає, що «в Путіна є чіткий вихід з війни, яку він розпочав, — це покласти їй край. Якщо Росія припинить воювати — закінчиться війна, якщо припинить Україна — закінчиться Україна».

Проте держсекретар відмовився назвати подробиці щодо того, яким чином Вашингтон зреагує на застосування ядерної зброї. Однак наголосив, що в адміністрації США є чіткий план.