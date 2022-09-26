Щоб не почалася війна з НАТО: Шольц пояснив, чому Німеччина не хоче надавати Україні важке озброєння

Німеччина не хоче надавати Україні танки і важке озброєння, адже там побоюються ескалації конфлікту між Росією та НАТО, що може призвести до “катастрофи”.

Про це канцлер ФРН Олаф Шольц заявив виданню The Times.

“Це дуже небезпечна війна. Ми підтримуємо Україну. Ми робимо це таким чином, щоб не доводити ситуацію до стану війни між Росією та НАТО, тому що це було б катастрофою”, – зазначив він.

За словами Шольца, Німеччина “справді багато робить” для допомоги Україні.

“Ми поставили українцям величезну масу дуже ефективної зброї”, – зауважив канцлер.

Водночас The Times зазначає, що Шольц, безумовно, пройшов довгий шлях з того часу, як напередодні російського вторгнення його уряд запропонував Україні 5 тисяч касок та польовий госпіталь. Але, як додає видання, знадобилися місяці та загроза парламентського голосування, перш ніж він схвалив будь-які постачання важкого озброєння.