З-за кордону за добу повернулися 38 тис. українців: ситуація у пунктах пропуску Росія вночі атакувала Одещину дронами-камікадзе » Росіяни за добу втратили 500 військових Росія у війні проти України втратила вже понад 57 тисяч військовослужбовців, всього за добу ліквідовано близько 500 окупантів, за підрахунками українського Генштабу. Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.09 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 57 200 (+500) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2 290 (+15) од;

бойових броньованих машин ‒ 4 857 (+25) од;

артилерійських систем – 1 369 (+1) од;

РСЗВ – 330 (+2) од;

засоби ППО ‒ 172 (+1) од;

літаків – 260 (+1) од;

гелікоптерів – 224 (+4) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4);

крилаті ракети ‒ 241 (+0);

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 (+10) од;

спеціальна техніка ‒ 131 (+1).