Про це повідомляє ОК «Південь».
Внаслідок влучання почалась масштабна пожежа та відбулась детонація боєприпасів, організовано евакуацію населення.
Попередньо постраждалих немає, боротьба з вогнем та рятувальна операція тривають.
|
|
Росія вночі атакувала Одещину дронами-камікадзе
Про це повідомляє ОК «Південь».
Внаслідок влучання почалась масштабна пожежа та відбулась детонація боєприпасів, організовано евакуацію населення.
Попередньо постраждалих немає, боротьба з вогнем та рятувальна операція тривають.
|
Powered by WordPress & Atahualpa
Leave a Reply