 
«  
  »

Росія вночі атакувала Одещину дронами-камікадзе

Про це повідомляє ОК «Південь».

Внаслідок влучання почалась масштабна пожежа та  відбулась детонація боєприпасів, організовано евакуацію населення.

Попередньо постраждалих немає, боротьба з вогнем та рятувальна операція тривають.

26 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  