Росіяни за добу втратили 500 військових Країни НАТО застерегли Путіна від використання ядерної зброї » Росія вночі атакувала Одещину дронами-камікадзе Вночі 26 вересня росіяни атакували Одещину дронами-камікадзе. Один з них — знищено, ще два — влучили в об’єкти військової інфраструктури Про це повідомляє ОК «Південь». Внаслідок влучання почалась масштабна пожежа та відбулась детонація боєприпасів, організовано евакуацію населення. Попередньо постраждалих немає, боротьба з вогнем та рятувальна операція тривають.