Первые слова, которые были произнесены при открытии Америки, прозвучали на иврите

Некоторые утверждают, что первые слова, которые были произнесены при открытии Америки, прозвучали на иврите, и произнес их Луис Ваэс де Торрес, переводчик. Другие считают, что этот человек впоследствии стал одним из самых богатых людей Нового Света.

Кем же на самом деле был этот таинственный переводчик?

И уж если на то пошло, то не является ли де Торрес одной из первых жертв антисемитского стереотипа о евреях, загрязняющих своим присутствием окружающую среду. По крайней мере, было принято считать, что в значительной степени он несет ответственность за появление первых сигарет в Европе – тех самых, что, как следует из надписи на всех табачных изделиях, вредят вашему здоровью.

На самом деле, в те времена о вредоносных последствиях курения ничего не знали-не ведали. Тем не менее, в истории развития и становления сей пагубной привычки, в зависимость от которой впал Старый Свет, Луису Ваэсу де Торресу отводится, по всей видимости, отдельная глава.