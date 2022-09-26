Некоторые утверждают, что первые слова, которые были произнесены при открытии Америки, прозвучали на иврите, и произнес их Луис Ваэс де Торрес, переводчик. Другие считают, что этот человек впоследствии стал одним из самых богатых людей Нового Света.
Кем же на самом деле был этот таинственный переводчик?
И уж если на то пошло, то не является ли де Торрес одной из первых жертв антисемитского стереотипа о евреях, загрязняющих своим присутствием окружающую среду. По крайней мере, было принято считать, что в значительной степени он несет ответственность за появление первых сигарет в Европе – тех самых, что, как следует из надписи на всех табачных изделиях, вредят вашему здоровью.
На самом деле, в те времена о вредоносных последствиях курения ничего не знали-не ведали. Тем не менее, в истории развития и становления сей пагубной привычки, в зависимость от которой впал Старый Свет, Луису Ваэсу де Торресу отводится, по всей видимости, отдельная глава.
К счастью для нас, метод использования химиотерапии придумал другой еврей – Сидни Фарбер, живший «чуть позже» де Торреса, в двадцатом веке, — иначе говоря, баланс соблюден.
Луис де Торрес вошел в историю в первую очередь благодаря его патрону — Христофору Колумбу, вместе с которым он попал в Новый Свет.
Время и место действия: Испания, 1492 год. Король Фердинанд и королева Изабелла подписывают два судьбоносных документа.
Первый из них, клейменый королевской подписью 31 марта, содержал порядок депортации, требовавший, чтобы все евреи, за исключением тех, что приняли христианство, покинули Испанию до 31 июля.
Этот указ, принятый к исполнению в конце апреля, давал евреям всего три месяца на сборы, с тем, чтобы они распрощались с Иберийским полуостровом. Большинство евреев, — около двухсот тысяч человек, — уехали из Испании до 2-го августа, 9-го Ава по еврейскому календарю.
Историк Чарльз Альперин, основательно изучивший материалы пятнадцатого века, описывает жуткую картину происходившего, когда десятки тысяч человек, старые и молодые, больные и здоровые, женщины, старики и дети, большинство шло пешком, — текли, словно полноводные ручьи, по направлению к порту. До последнего момента священники пытались убедить евреев обратиться в Христову веру, но – безрезультатно, они шли в порт, толпились у причала, плакали и молились, молились и плакали, часами смотрели на набегающие на берег волны и просили чуда у Господа, но чуда, которое в последний момент вдруг случилось бы и отменило королевский указ об изгнании, увы, не произошло. Те изгнанники, что сели на корабли, впоследствии были ограблены, убиты, проданы пиратам, многие страны отказывались принять у себя беженцев.
Таковы последствия первого документа.
Второй судьбоносный документ, подписанный королем и королевой, датирован 17 апреля; он содержал высочайшее одобрение претенциозного проекта, направленного на поиск западного судоходного маршрута в Азию. Руководить проектом было поручено Христофору Колумбу, капитану итальянского происхождения, как он сам себя называл.
Колумб отправился в порт Валье-де-ла-Фронтера 3 августа, на следующий день после того, как Испанию покинул последний еврей.
При этом в окружении Колумба было несколько евреев. И самым выдающимся из них можно считать Луиса де Сантангеля, финансировавшего первую экспедицию Колумба, затем — Габриэля Санчеса, бывшего главным казначеем королевства Испании, а также главного переводчика, героя нашего рассказа — Луиса Ваэс де Торреса.
После того, как был издан указ об изгнании, де Торрес перешел в христианство, чтобы спастись, и стал converse – вновь обращенным.
Де Торрес, который владел, помимо иврита, арамейским, арабским, французским, испанским и португальским языками, служил переводчиком у губернатора Маврикия, и тот рекомендовал его Колумбу. Рекомендация пришлась кстати, так как путешественник искал подобного человека, понимая, что путь будет долгим, а знания переводчика могут пригодиться. Тем более, что Колумб считал, как и ранее, что направляется на Дальний Восток. Он предположил, что знание де Торресом иврита поможет наладить контакты с местными еврейскими торговцами в Азии. Это и послужило основой для принятия им соответствующего решения, и, таким образом, толмач-еврей принял участие в самом знаменитом путешествии в истории человечества.
Три месяца спустя, 2 ноября 1492 года, каравелла «Санта-Мария» пришвартовалась возле большого острова – того самого, который впоследствии стал зваться Кубой.
Документально зафиксировано, что Колумб послал де Торреса вместе с еще одним участником экспедиции – испанским моряком по имени Родриго де Гаресом, обследовать остров. Они провели там много времени, изучая местность, встретили аборигенов, подружились с ними, и те поведали им, что умеют сжигать время; говоря иными словами, прибегают к помощи «курения сухих листьев с особым ароматом». Как объяснили местные жители, их раскладывают на больших пальмовых листьях и высушивают, пока они не становятся подобием бумаги. Затем их надо зажечь и вдыхать дым, который исходит от них. Де Торрес попробовал и вероятно, стал первым европейцем, выкурившим сигарету. Табак ему и его товарищу, безусловно, понравился, и, вернувшись на судно, они доставили множество его образцов.
Колумб завершил плаванье и вернулся в Испанию в 1493 году. Однако де Торрес и еще 38 человек из всей экспедиции решили остаться, основав первое испанское поселение в Америке – Ла Навидад (сегодня это – Санто-Доминго).
С этого момента следы де Торреса теряются. Однако легенды, сопровождавшие эту незаурядную личность, остались.
Есть те, кто считает, что первые слова, которые услышал Новый Свет от путешественников, прозвучали на иврите, и произнес их Луис де Торрес.
Есть те, кто полагает, что Торрес разбогател, став одним из самых влиятельных людей Нового Света; некоторые источники приписывают ему даже то, что он открыл вид птицы, впоследствии названной индейкой.
А что же с табаком?
После того, как напарник де Торреса по изучению острова — Родриго де Гарес – вернулся в Испанию, он частенько угощал своих друзей и соседей «курительными листьями». Это стало известно инквизиции, которая ничтоже сумняшеся заявила, что «только сатана способен наделить человека возможностью изрыгать дым изо рта» и приговорила де Гареса к семи годам тюремного заключения, возможно, самое строгое наказание, когда либо наложенное за курение в общественных местах.
Но это, увы, не помогло. Страсть к курению набирала обороты и распространялась, как табачный дым. Вначале табакозависимой стала Испания. А позже – вся Европа.
Оши Дерман, «ХаАрец» Детали
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