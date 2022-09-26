Окупанти формують батальйон з українських полонених

Окупанти формують з українських військовополонених, утримуваних в Оленівській колонії, «козачий батальйон» імені Б.Хмельницького», а також змушують полонених голосувати за приєднання до Росії на «референдумі».

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО

Дослівно: «Окупанти формують з українських військовополонених, утримуваних в Оленівській колонії, «козачий батальйон» імені Б.Хмельницького»».

Деталі: У ЦПД заявили також, що російські пропагандистські ЗМІ повідомили про звернення 11 чоловіків і 23 жінок-військовослужбовців ЗСУ до бойовиків з проханням отримати паспорти терористичного утворення «ДНР».

Ще 57 українських військовополонених з пропискою у Донецькій області примусили проголосувати на «референдумі» за приєднання області до складу РФ.

«Щоб надати провокації хоч якоїсь правдоподібності, у паспортах військовополонених зроблено помітку про прописку в т.зв. «ДНР», що нібито дало їм право брати участь у фейковому референдумі», — наголосили в ЦПД.

Там наголосили, що це «голосування» є черговою маніпуляцією, спрямованою на просування на окупованих територіях кремлівського наративу, що начебто «серед полонених українських військових багато хто хоче приєднання до РФ».