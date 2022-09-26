Микрофибра для армирования бетона — прочность на века Туреччина працює над можливістю переговорів Зеленського і Путіна » Казахстан не признает проводимые Россией референдумы в Украине МИД страны подчеркнул, что Казахстан исходит из принципа территориальной целостности государств Казахстан заявил, что не признает возможную аннексию Россией восточных регионов Украины в результате проведенных там референдумов. Об этом заявил в понедельник МИД Казахстана. Напомним, что речь идет о четырех украинских регионах, оккупированных российскими войсками, которые Россия намеревается аннексировать. Западные страны назвали эти действия нарушением международного права и эскалацией войны. «Что касается проведения референдумов … Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенной равноценности и мирного сосуществования», – сказал пресс-секретарь министерства Айбек Смадияров. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно призывал к урегулированию конфликта в соответствии с уставом ООН. «Мы подтверждаем свою готовность оказывать всяческое содействие в налаживании политического диалога, – сказал Смадияров. – В то же время наша страна считает, что сохранение стабильности на региональном или глобальном уровне является самой важной целью».