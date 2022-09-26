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Казахстан не признает проводимые Россией референдумы в Украине

Вид столицы Казахстана (архивное фото)

МИД страны подчеркнул, что Казахстан исходит из принципа территориальной целостности государств

Казахстан заявил, что не признает возможную аннексию Россией восточных регионов Украины в результате проведенных там референдумов.

Об этом заявил в понедельник МИД Казахстана.

Напомним, что речь идет о четырех украинских регионах, оккупированных российскими войсками, которые Россия намеревается аннексировать.

Западные страны назвали эти действия нарушением международного права и эскалацией войны.

«Что касается проведения референдумов … Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенной равноценности и мирного сосуществования», – сказал пресс-секретарь министерства Айбек Смадияров.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно призывал к урегулированию конфликта в соответствии с уставом ООН.

«Мы подтверждаем свою готовность оказывать всяческое содействие в налаживании политического диалога, – сказал Смадияров. – В то же время наша страна считает, что сохранение стабильности на региональном или глобальном уровне является самой важной целью».

26 сентября, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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