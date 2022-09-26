Оголошена Путіним мобілізація не вплине на перебіг війни — ISW

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Аналітика кажуть, що проблеми, які підривають зусилля Путіна з мобілізації росіян, настільки глибокі та фундаментальні, що він не зможе розв’язати їх найближчими місяцями, а можливо, і роками.

«Ця мобілізація не вплине на перебіг війни у 2022 році і, імовірно, не матиме драматичного впливу на здатність Росії підтримувати нинішній рівень зусиль у 2023 році», — говориться у звіті ISW.

Процес мобілізації в РФ буде потворним, якість резервістів низькою, а їхня мотивація воювати, ймовірно, ще гіршою. Водночас відзначається, що система досить налагоджена, щоб військові комісари та інші російські чиновники могли знаходити людей і відправляти їх у навчальні частини, а потім на війну.