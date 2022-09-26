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Оголошена Путіним мобілізація не вплине на перебіг війни — ISW

Оголошена президентом Росії Володимиром Путіним мобілізація не вплине на перебіг війни, вважають в американському Інституті дослідження війни (ISW).

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Аналітика кажуть, що проблеми, які підривають зусилля Путіна з мобілізації росіян, настільки глибокі та фундаментальні, що він не зможе розв’язати їх найближчими місяцями, а можливо, і роками.

«Ця мобілізація не вплине на перебіг війни у 2022 році і, імовірно, не матиме драматичного впливу на здатність Росії підтримувати нинішній рівень зусиль у 2023 році», — говориться у звіті ISW.

Процес мобілізації в РФ буде потворним, якість резервістів низькою, а їхня мотивація воювати, ймовірно, ще гіршою. Водночас відзначається, що система досить налагоджена, щоб військові комісари та інші російські чиновники могли знаходити людей і відправляти їх у навчальні частини, а потім на війну.

26 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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