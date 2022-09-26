ЕС готовит отключение от SWIFT оставшихся крупных российских банков

ЕС готовится отключить от международной платежной системы SWIFT еще четыре российских банка: Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк и «Тинькофф банк». Такая мера обсуждается в рамках восьмого пакета санкций за аннексию Херсона, Запорожья и Донбасса Россией, пишет EUObserver.

На текущий момент санкции против оставшихся российских банков из 27 стран ЕС поддерживают Польша, Эстония, Латвия, Литва и присоединившаяся к ним Ирландия. В девятистраничном списке предложений также есть запреты на импорт алмазов, сотрудничество в области ядерной энергетики, передачу наличных банкнот ЕС или США и продажу недвижимости россиянам.

В IT-сфере санкции могут затронуть технологии «Лаборатории Касперского» и запретить европейским компаниям работать с Россией. В области пропаганды обсуждается запрет на вещание трех российских телеканалов («НТВ-Мир», Рен ТВ и «Россия 1»), а также шести интернет-каналов («НьюсФронт», «Южный Фронт», «Катехон», «Фонд стратегической культуры», «Фондск» и «ИнфоРос»).

Санкции могут коснуться финансирования лоббистских компаний и неправительственных организаций в ЕС, всех тех, кто помогает обходить санкции против России и десятка высокотехнологичных продуктов, которые больше не будут экспортироваться из ЕС в Россию (включая смартфоны, радарное оборудование и лазерные приборы).

Обсуждение восьмого пакеты санкций активизировалось после начала фальшивых референдумов в Херсоне, Запорожье и Донбассе, цель которых — аннексия оккупированных Россией территорий Украины. По словам дипломатов в Брюсселе, минимум, что сделает ЕС, — внесет в черный список чиновников, которые причастны к референдумам, а также расширит финансовые санкции на несколько российских банков и запретит поставки некоторых высокотехнологичных продуктов.

Отключение Газпробанка от SWIFT будет иметь далеко идущие последствия, так как именно через него осуществляются платежи за экспорт российского газа. Венгрия уже неоднократно накладывала вето на решения ЕС в области энергетики. Против также могут выступить Франция, Германия, Италия, Австрия, Кипр и Греция.