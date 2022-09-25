Експрезидент Монголії звинуватив росію у знищенні малих народів на війні в Україні

Колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж закликав президента рф негайно припинити війну проти України, та заявив, що Монголія готова прийняти у себе росіян, які рятуються від оголошеної путінським режимом військової мобілізації.

Як повідомляє Укрінформ, таке повідомлення Всесвітня федерація монголів поширила у мережі YouTube.

«В мене є просте послання для президента путіна. Зупиніть війну!.. Я зустрічався з вами багато разів, у вас є влада, щоб зупинити цю війну просто зараз. Прийшов час повернути мир. Моє серце розривається на частини, коли я бачу росію, яка потонула в морі остраху та сліз, після того, як ви розпочали цю війну. Ваша мобілізація принесла океан страждань. Пан президент, зупиніть ваші вбивства та безглузду війну!» — зазначив політик, який очолює Всесвітню федерацію монголів.

Він зауважив, що з початку кривавої війни проти України найбільше постраждали етнічні меншини, зокрема, мешканці Бурятії, Туви, Калмикії, яких кремль використовує як гарматне м’ясо. Саме тому Монголія готова прийняти людей, що рятуються від путінської мобілізації.

Цахіагійн Елбегдорж окремо звернувся до тих росіян, кого зараз примушують брати участь у путінській війні проти України.

«Не стріляйте в українців, не стріляйте у дітей та старих…. Не вбивайте цю країну. Не вбивайте її свободу. Україна має всі права на існування», — наголосив монгольський громадський діяч.