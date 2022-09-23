США і Німеччина не надають сучасних танків Україні через логістику

США та Німеччина зволікають із наданням сучасних танків M-1 Abrams та Leopard через проблеми, пов’язані з обслуговуванням та логістичною підтримкою.

Джерело: джерела Politico

Дослівно: «Більш сучасні танки M-1 Abrams американського виробництва і Leopard німецького виробництва стануть потужним ударом, який допоможе українським військам захопити й утримати більше території, порівняно зі старими радянськими танками, якими вони користуються нині, кажуть експерти та українські радники.

Однак, за словами американських чиновників, українських радників і помічників у Конгресі, вищі посадові особи з питань національної безпеки обох країн не наважуються надати танки, почасти через проблеми, пов’язані з навчанням і логістикою».

Деталі: Генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, колишній командувач сухопутними військами США в Європі, сказав, що танки західного зразка значно поліпшать сили України, але необхідна підготовка і логістичний хвіст — дивізіон М-1 може споживати до 600 тисяч галонів палива на день — можуть завадити просуванню України.

Наприклад, M-1 являють собою зовсім іншу систему, ніж танки радянської епохи, якими нині користується Україна, і потребують значного технічного обслуговування та логістичної підтримки. Одне з джерел повідомило, що це досить складне завдання — доставити Україні не тільки танки американського виробництва, а й запчастини для їх обслуговування, оскільки «ви ж не хочете дати їм щось, що зламається, у чого закінчиться бензин, і вони не зможуть його заправити».

За словами чиновника, для бойових дій Leopard можуть підійти більше, оскільки вони схожі на танки, якими вже користується Україна, і потребують менше палива, ніж «Абрамси». Однак Німеччина неодноразово відхиляла прохання України про надання танків, а міністр оборони Христина Ламбрехт нещодавно заявила, що Берлін домовився з партнерами з НАТО не робити таких дій «в односторонньому порядку».