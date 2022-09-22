Латвия и Эстония отказались пускать бегущих от мобилизации россиян

«Отказ от выполнения своего гражданского долга в России не является достаточным основанием для предоставления убежища в другой стране», – заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в ответ на письмо Reuters. Эстонское МВД также сообщило, что россиян, у которых есть вид на жительство в Эстонии, не пустят обратно в страну, если они уйдут воевать в Украину.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс написал, что страна «по соображениям безопасности не будет выдавать гуманитарные или другие типы виз тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации».

Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что заявления о предоставлении убежища будут «рассматриваться в общем порядке, с учётом всех обстоятельств и на индивидуальной основе». Также ведомство добавило, что Литва «не имеет цели и возможности выдавать визы по гуманитарным соображениям всем россиянам, которые за ними обращаются».

По словам финского дипломата, которого цитирует портал EUobserver, сейчас «в стране идёт активная политическая дискуссия по вопросу доступа российских резервистов к убежищу». Финляндия также обратилась к Еврокомиссии с предложением ужесточить въезд россиян во все страны Евросоюза.

Польский дипломат в разговоре с EUobserver посоветовал бегущим из России ехать во Францию или Италию и «массово получать политическое убежище там». «Страны Балтии и Польша не обязаны этого делать», – добавил он.

Еврокомиссия не ответила на вопрос EUobserver, законно ли отказывать в убежище россиянам, бегущим от мобилизации.

С 19 сентября 2022 года страны Балтии и Польша запретили россиянам с туристическими шенгенскими визами въезжать на свою территорию. Запрет не распространяется на тех, кто въезжает по семейным и гуманитарным обстоятельствам.

В Германии парламентские фракции «Зелёных» и «Свободной демократической партии» (входят в правящую коалицию) призвали правительство страны предоставить убежище бегущим от мобилизации россиянам. «Путин – самая большая угроза для русскоязычных. Мы должны защитить российских дезертиров от путинской мобилизации и предоставить им временное убежище», – заявил депутат от партии «Зелёных».

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.

Отъезд из страны рассматривается как самый надёжный способ избежать повестки в военкомат. После объявления мобилизации цены на билеты из Москвы удвоились, а на ближайшие прямые рейсы в безвизовые Стамбул, Ереван и Баку и вовсе закончились. На пограничных пунктах с Казахстаном, Грузией, Беларусью и Финляндией с российской стороны образовались автомобильные пробки.