ЗСУ зіпсували плани окупантів відновити Антонівський залізничний міст

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».
«В окупантів зруйновано плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який вони намагалися полагодити. А також відмінусовано одну одиницю альтернативного флоту – баржу, за допомогою якої окупанти намагалися доправляти озброєння та техніку. Продірявлену «посудину» відправлено за курсом руського воєнного корабля разом із навантаженою військовою технікою та супровідним персоналом», — пишуть у «Півдні».
ЗСУ забезпечують вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, маневрів й передислокації, пунктів базування та управління ворожих підрозділів.
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