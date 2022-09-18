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ЗСУ зіпсували плани окупантів відновити Антонівський залізничний міст

Антонівський міст. Ілюстрація

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«В окупантів зруйновано плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який вони намагалися полагодити. А також відмінусовано одну одиницю альтернативного флоту – баржу, за допомогою якої окупанти намагалися доправляти озброєння та техніку. Продірявлену «посудину» відправлено за курсом руського воєнного корабля разом із навантаженою військовою технікою та супровідним персоналом», — пишуть у «Півдні».

ЗСУ забезпечують вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, маневрів й передислокації, пунктів базування та управління ворожих підрозділів.

18 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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