Масове поховання в Ізюмі: виявлено тіло чоловіка зі зв’язаними руками та відрізаними геніталіями

В Ізюмі слідство ексгумувало тіло цивільного чоловіка зі слідами тортур.
Про це повідомляє видання Ґрати.
У загиблого, як повідомив судово-медичний експерт після візуального огляду, зв’язані руки за спиною і відрізана мошонка. Особа чоловіка і його вік на даний момент не встановлена. Тіло було в могилі під номером 91.
Ексгумація похованих під Ізюмом жертв російських обстрілів і катувань під час окупації міста триватиме ще близько двох тижнів.
“Ця робота проводитиметься ще близько двох тижнів, тому що захоронень дуже багато”, – зазначив в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» сказав Ізюмський міський голова Валерій Марченко.
Він додав, що тіла везуть у Харків для проведення експертиз.
За словами Марченка, є попередня інформація про ще можливі місця поховань жертв російського терору.
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