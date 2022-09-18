Масове поховання в Ізюмі: виявлено тіло чоловіка зі зв’язаними руками та відрізаними геніталіями

В Ізюмі слідство ексгумувало тіло цивільного чоловіка зі слідами тортур.

Про це повідомляє видання Ґрати.

У загиблого, як повідомив судово-медичний експерт після візуального огляду, зв’язані руки за спиною і відрізана мошонка. Особа чоловіка і його вік на даний момент не встановлена. Тіло було в могилі під номером 91.

Ексгумація похованих під Ізюмом жертв російських обстрілів і катувань під час окупації міста триватиме ще близько двох тижнів.

“Ця робота проводитиметься ще близько двох тижнів, тому що захоронень дуже багато”, – зазначив в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» сказав Ізюмський міський голова Валерій Марченко.

Він додав, що тіла везуть у Харків для проведення експертиз.

За словами Марченка, є попередня інформація про ще можливі місця поховань жертв російського терору.