У Вірменії заявили про досягнення перемир’я з Азербайджаном

Про це повідомляє Громадське телебачення Вірменії.

Будь-якого документа або угоди, яка готується до підписання з Баку, не існує, зауважив він.

«Завдяки залученості міжнародної спільноти, вдалося досягти домовленості про перемир’я з 20:00 (19:00 за Києвом) 14 вересня. Сподіваємося, що Азербайджан буде дотримуватися цієї домовленості», — наголосив Григорян.

У свою чергу Азербайджан поки не підтвердив подібні заяви.

А прессекретар міністерства оборони Вірменії Арам Торосян повідомив, що 14 вересня з 20:00 за місцевим часом в усіх напрямках вогонь практично припинився, значних інцидентів не зафіксовано.