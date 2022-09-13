Швеція передасть Україні 500 тис. доз оновленої вакцини Pfizer

Швеція передасть Україні понад 500 тисяч доз вакцини Pfizer проти COVID-19.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде в твіттері.

«Уряд Швеції сьогодні ухвалив рішення передати Україні понад 500 тис. доз вакцини Pfizer BioNTech проти COVID-19. Пожертвування Швеції зроблено у відповідь на запит України минулого тижня на пів мільйона доз», – йдеться у повідомленні.

В уряді Швеції додали, що завдяки цьому Україна стане однією з перших країн світу за межами ЄС, яка отримає оновлену вакцину від коронавірусу.