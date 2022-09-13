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Під Ізюмом ЗСУ ліквідували підполковника російської армії

на фото: окупант

Про це в телеграмі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

«Командир 137 пдп підполковник Павло Кривов під Ізюмом зробив «крок доброї волі» — офіційно денацифікувався та демілітаризувався», — написав Штефан.

13 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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