Про це в телеграмі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
«Командир 137 пдп підполковник Павло Кривов під Ізюмом зробив «крок доброї волі» — офіційно денацифікувався та демілітаризувався», — написав Штефан.
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Під Ізюмом ЗСУ ліквідували підполковника російської армії
Про це в телеграмі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
«Командир 137 пдп підполковник Павло Кривов під Ізюмом зробив «крок доброї волі» — офіційно денацифікувався та демілітаризувався», — написав Штефан.
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