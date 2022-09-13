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Швеція передасть Україні 500 тис. доз оновленої вакцини Pfizer У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали три гучні вибухи » Під Ізюмом ЗСУ ліквідували підполковника російської армії Під час війни в Україні ліквідували командира 137-го парашутно-десантного полку підполковника російської армії Павла Крівова Про це в телеграмі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). «Командир 137 пдп підполковник Павло Кривов під Ізюмом зробив «крок доброї волі» — офіційно денацифікувався та демілітаризувався», — написав Штефан.