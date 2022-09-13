 
«  
  »

Окупанти залишили Киселівку, оперативно важливий пункт у Херсонській області

За даними Інституту вивчення війни (ISW), проросійські війська залишили Киселівку — оперативно важливий пункт у Херсонській області, розповідає видання «Мост».

Контрнаступ України на півдні продовжує спричиняти значний вплив на моральний стан і військовий потенціал Росії на півдні України, зазначають експерти ISW.Супутникові знімки російських позицій у Киселівці, за 15 км на північний захід від Херсона, показують, що всі російські машини, крім чотирьох, відійшли від попередніх передових позицій, що узгоджується з чутками про те, що війська так званої Донецької Народної Республіки («ДНР») залишили Киселівку та відійшли назад у бік річки Дніпро.

13 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  