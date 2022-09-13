У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали три гучні вибухи У Парижі помер легендарний кінорежисер Жан-Люк Ґодар » Окупанти залишили Киселівку, оперативно важливий пункт у Херсонській області За даними Інституту вивчення війни (ISW), проросійські війська залишили Киселівку — оперативно важливий пункт у Херсонській області, розповідає видання «Мост» Контрнаступ України на півдні продовжує спричиняти значний вплив на моральний стан і військовий потенціал Росії на півдні України, зазначають експерти ISW.Супутникові знімки російських позицій у Киселівці, за 15 км на північний захід від Херсона, показують, що всі російські машини, крім чотирьох, відійшли від попередніх передових позицій, що узгоджується з чутками про те, що війська так званої Донецької Народної Республіки («ДНР») залишили Киселівку та відійшли назад у бік річки Дніпро.