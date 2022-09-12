ЗСУ примусили РФ віддати наказ про виведення військ з Харківщини, — британська розвідка

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка припускає, що через наступ ЗСУ росіяни віддали наказ про виведення своїх військ з усіх окупованих територій Харківської області на захід від річки Оскіл. У цьому секторі залишаються окремі осередки опору, але з 7 вересня Україна відвоювала територію, щонайменше вдвічі більшу за Великий Лондон.

Поблизу Херсона, Росія, ймовірно, намагається перекинути достатні резерви через річку Дніпро до лінії фронту. Імпровізований понтонний міст, який Росія розпочала зводити понад два тижні тому, залишається недобудованим. Українська далекобійна артилерія зараз так часто б’є по переправах через Дніпро, що Росія не може відремонтувати пошкоджені мости.

«Швидкі українські успіхи мають значні наслідки для загального плану Росії. Більшість сил окупантів змушені віддавати пріоритет екстреним оборонним діям. Через це, і без того обмежена довіра військ до вищого керівництва армії РФ, ще більше впаде», — дійшли висновку в британській розвідці.