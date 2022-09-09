Рухається в бік Бердянська: окупанти виводять техніку з Маріуполя Северная Корея провозгласила себя ядерным государством » Окупанти завдали авіаудару по лікарні на Сумщині Уранці 9 вересня російські загарбники випустили ракету по лікарні у Сумській області. Постраждали люди, заклад зруйновано Про це інформує в телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. «Авіаудар по лікарні Великописарівської громади. Росіяни продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумщини — сьогодні після 9 ранку російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню», — пише Живицький. Повідомляється, що будівля зруйнована. Також є постраждало мирне населення. Більш детальну інформацію про постраждалих та руйнування обіцяють повідомити пізніше. За день, 7 вересня, російський агресор двічі вдарив по території Сумської області — 17 прильотів.