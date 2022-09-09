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Окупанти завдали авіаудару по лікарні на Сумщині

Окупанти завдали авіаудару по лікарні на Сумщині: є постраждалі, заклад зруйновано

Про це інформує в телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Авіаудар по лікарні Великописарівської громади. Росіяни продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумщини — сьогодні після 9 ранку російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню», — пише Живицький.

Повідомляється, що будівля зруйнована. Також є постраждало мирне населення.

Більш детальну інформацію про постраждалих та руйнування обіцяють повідомити пізніше.

  • За день, 7 вересня, російський агресор двічі вдарив по території Сумської області — 17 прильотів.
9 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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