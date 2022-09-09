iPhone 14 чи iPhone 13: що краще?

Суперечки щодо схожості iPhone 14 із попередником iPhone 13 почалися практично відразу після заяви компанії Apple про плани з випуску нової лінійки смартфонів. Одні експерти стверджували, що кардинальних змін не буде, інші фахівці наполягали на грандіозному апгрейді. Певною мірою мають рацію і ті, й інші, оскільки iPhone 14 схожий на тринадцяту версію, але при цьому відмінності дуже значні.

Концерн Apple щорічно представляє нову лінійку смартфонів. У 2022 році був продемонстрований Айфон 14, попереднє замовлення на який користувачі почали оформлювати до презентації. Спробуємо розібратися, наскільки цьогорічна модель схожа на свого попередника і чим вона відрізняється від iPhone 13.

Порівняння iPhone 14 та iPhone 13

Щоб помітити схожість і відмінності, достатньо порівняти основні характеристики базових моделей лінійок:

дисплей: однаковий у обох моделей – 6,1 дюйма;

процесор: iPhone 13 – Apple A15 Bionic; в чотирнадцятих Pro вже наступна версія – A16;

пам’ять: iPhone 13 – 4/128, 4/256, 4/512 ГБ, iPhone 14 – 6/128, 6/256, 8/512 ГБ, 8 ГБ/1 ТБ.

Нова iOS 16 в Айфоні 14 відрізняється зручнішим інтерфейсом користувача, має корисні режими, забезпечує покращену функціональність додатків. Власникам гаджетів доступні нові теми оформлення, екран відгукується швидше.

Батарея

Акумулятор став більш ємним. Якщо у тринадцятому айфоні це було 3227 мА*год, то в 14-му вже 3279/4000 мА*год. В екстрених випадках заряд батареї витрачається економно в режимі Smart Data. Блоку живлення в комплекті iPhone 14 немає, але підтримується швидка та бездротова зарядка. Потужність швидкого заряджання не змінилась, iPhone 14 можна за 35 хвилин зарядити до 50%.

Функціонал Pro

Візуально відмінності найпомітніше по топовим флагманам iPhone 14 Pro і 14 Pro Max, які:

втратили «чубчики» на екрані – замість нього елегантний виріз Dynamic Island;

отримали нову апаратну начинку;

розширили свої можливості фото-відео зйомки завдяки вдосконаленим камерам.

Топові флагмани підтримують технологію Always On Display, яка не дозволяє екрану гаснути повністю, завдяки чому навіть у стані спокою власники айфонів можуть отримувати актуальну інформацію. Користувачі можуть дізнаватися час і читати поточні повідомлення на заблокованому екрані. Екран Apple iPhone 14 завдяки технології OLED з ProMotion (оновлення 120 Гц) отримав гарну контрастність та соковитість зображення.

Старші конфігурації чотирнадцятого айфона отримали тилову камеру з вищою роздільною здатністю 48 Мп, оновлений виріз над екраном під фронтальну камеру та збільшений на 65% сенсор для фотографування в умовах недостатнього освітлення. Користувачі можуть знімати справжні фільми, записуючи відео у форматі 4K в режимі «Кіноефект». Монтаж можна виконувати на смартфоні без необхідності переносити на ПК або ноутбук.

Загалом

Можливо, змін не так багато, як хотіли фанати «яблучних» смартфонів, проте вони досить значні. Додаткові 2 ГБ оперативної пам’яті, збільшена ємність акумуляторів, потужніший процесор і частота оновлення екрана на рівні 120 Гц – вагомі аргументи на користь iPhone 14. З початком продажів смартфонів нового покоління в українців з’явиться можливість оцінити переваги чотирнадцятого айфона на власному досвіді.