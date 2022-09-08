ЗСУ відбили атаки росіян біля восьми населених пунктів – Генштаб

Розпочалась 197 доба після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Захисники відбили ворожі атаки біля восьми населених пунктів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.

На Волинському й Поліському напрямках ситуація без змін. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території й повітряного простору Білорусі.

На інших напрямках ворог продовжував обстрілювати військові й цивільні об’єкти. Ідеться про більш ніж 10 ракетних і 22 авіаційних удари.

“Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Циркуни, Великі Проходи, Слов’янськ, Сіверськ, Краматорськ, Івано-Дар’ївка, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Богоявленка, Костянтинівка, Времівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Дорожнянка, Трудове, Червоне, Високопілля, Тернові Поди, Лозове, Ольгівське, Білогірка, Костромка, Червоний Яр, Сухий Ставок, Безіменне, Андріївка й Біла Криниця”, — зазначили в Генштабі.

Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Наші воїни успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка. Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат, зокрема на території аграрного підприємства “Україна” в Солодководному на Запоріжжі.

“Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів по опорних пунктах і місцях зосередження живої сили й техніки противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два літаки Су-25, два гелікоптери (Ка-52 та Мі-24), а також п’ять БпЛА”, — додали в пресцентрі.