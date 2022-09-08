Качинський: у Польщі є лише два союзники – Україна та Британія

Лідер польської правлячої партії «Право та справедливість» Ярослав Качинський вважає, що Польща може орієнтуватися лише на двох союзників – Україну та Велику Британію.

Як повідомляє кореспондент «Європейської правди», таку заяву Качинський зробив на економічному форумі в польському місті Карпач.

«Часи міняються, і з цих часів, виходячи з нашого досвіду, ми бачимо, що маємо лише двох союзників. По-перше, це Україна. А наш другий союзник – це Англія», – заявив він.

За словами Качинського, в новий час «Україна виграє війну, а ми будемо поруч із Україною».

Разом із тим, лідер ПіС розкритикував Європейський Союз, назвавши його політику «неоімперською».

«Колись у нас був вибір між Росією та ЄС. Ми зробили цей вибір, оскільки не хотіли повернення в те життя, яке мали раніше, цей вибір був очевидним. Так, ЄС справді допоміг нам, зокрема із сільським господарством, селами і безробіттям», – сказав Качинський.

Але тепер ми бачимо зовсім іншу політику ЄС. Нова політика ЄС базується на принципі: хто сильніший – той має рацію. І ця політика є неоімперською», – додав він.

Раніше Ярослав Качинський, який цього року пішов з посади віцепрем’єра Польщі, не менш критично відгукувався про Європейський Союз.