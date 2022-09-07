Пентагон запланировал на среду испытания МБР Minuteman III ЗСУ контратакували в районі Балаклії та відкинули росіян на лівий беріг Сіверського Донця » Неподалік Херсону ЗСУ знищили 2 російські склади Українські захисники знищили російські склади у Голій Пристані та Томиній Балці у Херсонській області Про це повідомляє оперативне командування «Південь». За добу, 6 вересня, українська авіація завдала 13 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 250 вогневих завдань. Російські війська втратили 83 окупантів. ЗСУ знищили 5 танків, 12 гаубиці «Мста-Б» та «Мста-С», 3 гармати «Гіацинт-Б» та 3 одиниці авто-бронетехніки. Окупанти також втратили 3 склади боєприпасів. Мова йде про об’єкти в Голій Пристані (прим. — Херсонщина), Томиній Балці (Херсонщина) і Снігурівці (Миколаївщина).