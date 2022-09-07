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Неподалік Херсону ЗСУ знищили 2 російські склади

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

За добу, 6 вересня, українська авіація завдала 13 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 250 вогневих завдань.

Російські війська втратили 83 окупантів. ЗСУ знищили 5 танків, 12 гаубиці «Мста-Б» та «Мста-С», 3 гармати «Гіацинт-Б» та 3 одиниці авто-бронетехніки.

Окупанти також втратили 3 склади боєприпасів. Мова йде про об’єкти в Голій Пристані (прим. — Херсонщина), Томиній Балці (Херсонщина) і Снігурівці (Миколаївщина).

7 сентября, 2022 | Category: Видео, Новости, Россия, Украина

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