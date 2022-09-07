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Израиль и его союзники создают эскадрилью беспилотников против Ирана

США, Израиль и ряд других ближневосточных стран работают над созданием сети беспилотных аппаратов, способных контролировать территорию от Суэцкого канала до побережья Ирана.

Беспилотники станут частью задуманной союзниками единой региональной системы воздушной и морской обороны, цель которой – сдерживание иранских сил в регионе. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Уже следующим летом планируется ввести в строй около ста беспилотников-разведчиков. В настоящий момент тестируются опытные образцы, которые передают изображения и другие данные в командный центр ВМС США в Бахрейне. Испытания засекречены, известно лишь, что часть беспилотных аппаратов способна автономно находиться в море до полугода, а при необходимости развивать скорость до 90 миль в час. По словам источника издания, беспилотники уже не единожды доказали свою ценность, обнаружив в заливе «активность, о которой раньше не подозревали».

Испытываемые сейчас беспилотники не вооружены. Эксперты ожидают, что в будущем они будут оснащаться оружием, необходимым, в первую очередь, для самозащиты – иранские войска уже пытались их захватить, но безуспешно.

https://stmegi.com/posts/101336/wall-street-journal-izrail-i-ego-soyuzniki-sozdayut-eskadrilyu-bespilotnikov-protiv-irana/

7 сентября, 2022 | Category: Израиль, Новости

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