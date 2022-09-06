Закрытый доклад для правительства России — ожидается обвал экономики на десятилетие

Издание Bloomberg утверждает, что получило доступ к закрытому докладу о положении экономики в России. Война начатая против Украины и жесткие санкции в ближайшей перспективе выкинут Россию из двадцатки развитых стран.

Выжимки:

Два из трех представленных в отчете сценариев показывают, что в следующем году спад ускорится, а экономика вернется на довоенный уровень только в конце десятилетия или позже. «Инерционный» сценарий предполагает, что в следующем году экономика достигнет дна на 8,3% ниже уровня 2021 года, в то время как «стрессовый» сценарий устанавливает минимум в 2024 году на 11,9% ниже уровня прошлого года.

Все сценарии предполагают усиление давления санкций, и к ним, вероятно, присоединится все больше стран. В докладе говорится, что резкий отказ Европы от российских нефти и газа может также ударить по способности Кремля обеспечивать свой собственный рынок. Помимо самих ограничений, которые охватывают около четверти импорта и экспорта, в докладе подробно рассказывается, как Россия сейчас сталкивается с «блокадой», которая «затронула практически все виды транспорта», что еще больше ограничило экономику страны. Технологические и финансовые ограничения усиливают давление. По оценкам отчета, до 200 000 ИТ-специалистов могут покинуть страну к 2025 году, что является первым официальным прогнозом увеличения утечки мозгов.

Согласно отчету, полное прекращение поставок газа в Европу, основной экспортный рынок России, может обойтись в 400 миллиардов рублей (6,6 миллиарда долларов) в год в виде недополученных налоговых поступлений. Полностью компенсировать потерянные продажи новыми экспортными рынками не удастся даже в среднесрочной перспективе.

Со стороны импорта «основной краткосрочный риск — это приостановка производства из-за нехватки импортного сырья и комплектующих». В долгосрочной перспективе невозможность ремонта импортного оборудования может навсегда ограничить рост, говорится в отчете. «Важнейший импорт» «Альтернативных поставщиков для некоторых важнейших импортных товаров просто нет», — говорится в сообщении.

В отчете подробно описывается широта удара от санкций:

— Сельское хозяйство: 99% производства птицы и 30% производства молочного скота зависят от импорта. Семена для основных продуктов, таких как сахарная свекла и картофель, также в основном привозятся из-за пределов страны, как и корма для рыб и аминокислоты.

— Авиация: 95% пассажиропотока приходится на самолеты иностранного производства, а отсутствие доступа к импортным запчастям может привести к сокращению флота по мере их выхода из эксплуатации.

— Машиностроение: только 30% станков российского производства, а местная промышленность не в состоянии удовлетворить растущий спрос.

— Фармацевтика: около 80% отечественного производства зависит от импортного сырья.

— Транспорт: ограничения ЕС утроили стоимость автомобильных перевозок.

— Связь и информационные технологии: из-за ограничений на SIM-карты к 2025 году их может не хватать в России, а к 2022 году ее телекоммуникационный сектор может отстать от мировых лидеров на пять лет.