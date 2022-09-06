Путін рухає Україну до ЄС та посилює нашу рішучість побудувати демократичну країну, — Жозеп Боррель

Політик поділився деталями під час пресконференції, яка транслювалася в етері телеканалу «Еспресо».
«Путін хотів окупувати, зруйнувати й колонізувати Україну. Натомість президент РФ рухає Україну в бік Євросоюзу. Путін також посилює нашу рішучість допомогти побудувати сучасну, демократичну, незалежну Україну як невіддільну частину європейської сімʼї», — зазначив Боррель.
Політик висловив припущення, що пів року тому Путін не очікував такої підтримки України з боку ЄС.
«Путін мав абсолютно протилежні наміри. Агресор не міг уявити на початку повномасштабного вторгнення, що через 6 місяців він буде в такій ситуації, що Україна успішно наближається до ЄС, а Європейський Союз посилює підтримку», — зауважив Жозеп Боррель.
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