Поряд із Землею пролетить небезпечний астероїд Администрация Байдена больше не опасается реакции Москвы на поставки оружия Украине, – The Hill » Путін рухає Україну до ЄС та посилює нашу рішучість побудувати демократичну країну, — Жозеп Боррель Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розповів, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін рухає Україну до Європейського Союзу та посилює рішучість побудувати демократичну країну Політик поділився деталями під час пресконференції, яка транслювалася в етері телеканалу «Еспресо». «Путін хотів окупувати, зруйнувати й колонізувати Україну. Натомість президент РФ рухає Україну в бік Євросоюзу. Путін також посилює нашу рішучість допомогти побудувати сучасну, демократичну, незалежну Україну як невіддільну частину європейської сімʼї», — зазначив Боррель. Політик висловив припущення, що пів року тому Путін не очікував такої підтримки України з боку ЄС. «Путін мав абсолютно протилежні наміри. Агресор не міг уявити на початку повномасштабного вторгнення, що через 6 місяців він буде в такій ситуації, що Україна успішно наближається до ЄС, а Європейський Союз посилює підтримку», — зауважив Жозеп Боррель.