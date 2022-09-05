ЗСУ почали контрнаступ ще на одному напрямку

Збройні сили України вдало ведуть контрнаступ на заході Херсонської області та закріпилися на території за річкою Сіверський Донець на Донеччині
Про це йдеться у щоденному зведенні Інституту вивчення війни.
Американські аналітики зазначають, що контрнаступ помітно розвивається на Півдні та Сході України. ЗСУ просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпилися на території за річкою Сіверський Донець у Донецькій області.
Експерти припускають, що швидкість контрнаступу різко змінюватиметься з кожним днем, оскільки українські сили намагатимуться позбавити росіян постачання, знищити їхні командні пункти та послабити моральний дух.
«Росіяни час від часу контратакуватимуть і відвойовуватимуть частину втрачених позицій та здійснюватимуть запеклі артилерійські та авіаційні атаки на звільнені населені пункти та українські війська, що наступають. Українські сили досягли значного прогресу, щоб почати викликати більш реалістичні коментарі з боку російських військових пропагандистів, які до сьогоднішнього дня прислухалися до оптимістичної риторики кремля», — дійшли висновку в ISW.
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