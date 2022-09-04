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Через зупинку Nord Stream ціни на газ можуть оновити новий максимум

Норвегія газ

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що новина про те, що постачання по головному газопроводу в Європі не відновляться в заплановані терміни, може вплинути на ринок енергоносіїв і викликати невизначеність, тим самим привести до «значного цінового ралі з понеділка, потенційно імітуючому серпневі максимуми».

Ціни на газ останнім часом знизилися і продемонстрували найбільше тижневе падіння за всю історію спостережень після того, як дані показали, що Європа досягла своєї мети щодо заповнення сховищ на два місяці раніше запланованого терміну.

Зараз у країн ЄС є запаси газу принаймні на частину зими. Ситуація може погіршитися, коли запаси почнуть вичерпуватися, особливо ближче до кінця опалювального сезону і за умови низьких температур.

4 сентября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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