Через зупинку Nord Stream ціни на газ можуть оновити новий максимум

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що новина про те, що постачання по головному газопроводу в Європі не відновляться в заплановані терміни, може вплинути на ринок енергоносіїв і викликати невизначеність, тим самим привести до «значного цінового ралі з понеділка, потенційно імітуючому серпневі максимуми».

Ціни на газ останнім часом знизилися і продемонстрували найбільше тижневе падіння за всю історію спостережень після того, як дані показали, що Європа досягла своєї мети щодо заповнення сховищ на два місяці раніше запланованого терміну.

Зараз у країн ЄС є запаси газу принаймні на частину зими. Ситуація може погіршитися, коли запаси почнуть вичерпуватися, особливо ближче до кінця опалювального сезону і за умови низьких температур.