Как правильно выбрать спецодежду

Настала осень — время ремонтных и строительных работ, подготовки к зимнему сезону. Большую роль в монтажно-строительных и ремонтных работах играет не только хороший инструмент, но и наличие спецодежды. Впрочем, спецодежда используется и не только на стройке. Складские работники, строительный шоу-рум, монтажники различных видов монтажных работ также используют спецодежду по назначению. И вся эта номенклатура имеет определенное назначение. Полное разнообразие качественной спецодежды предлагает крупнейшая в Украине компания Евросиз, где вы можете выбрать в каталоге все самое необходимое. Здесь вы можете выбрать даже специальные головные уборы на https://eurosiz.ua/product-category/spetsodezhda/ в качестве спецодежды для разнообразных задач. Компания Евросиз имеет не только большой опыт поставок спецодежды на рынке Украины, но и обширные склады и отлично налаженную логистику в стране.

Отличие рабочей одежды и рабочего костюма — что важно

Рабочий костюм и рабочая одежда имеют между собой ключевые отличия. Прежде всего это степень защищенности. Рабочий костюм может быть изоляционным, гидрозащитным или с защитой от химических веществ. Убедитесь сами — https://eurosiz.ua/rabochaya-odezhda/ , здесь рабочая одежда самой разнообразной номенклатуры. Ее можно применять в простых условиях, например склад готовой продукции, автомобильный гараж, где подойдет и простая роба, флисовая куртка или строительный полукомбинезон с карманами и фиксаторами для инструмента.

Рабочий костюм https://eurosiz.ua/product-category/spetsodezhda/filter-tip-kostyum-kurtka-shtany/ конструктивно отличается более высокой защищенностью. Он может применяться на химических предприятиях с определенными ограничениями, во влажных средах, и тому подобное. Поэтому важно заранее определиться с фронтом работ и задач, которые вы планируете выполнять на производстве или в рамках строительного проекта, составить номенклатуру необходимой спецодежды. Уже после этого следует заказывать спецодежду. Если же у вас недостаточно информации, то обязательно проконсультируйтесь по всем вопросам заранее.

Помощь специалистов при выборе спецодежды

Как любой сотрудник имеет степень допуска на производстве или при монтаже потенциально опасных конструкций, так и спецодежда имеет соответствующую классификацию доступа, согласно правилам тех или иных работ. Удобство интерне-магазина компании Евросиз заключается и в том, что помимо удобного каталога и возможности быстро оформить покупку, вы также получаете и сервис высочайшего качества, отличную консультацию по любому вопросу. Консультант поможет вам решить задачу любой сложности, а вы, благодаря правильному выбору сэкономите свое время и средства. Вы получаете исключительно качественный европейский и украинский товар с гарантией, а также работу напрямую с поставщиками без посредников. Практически весь товар всегда есть в наличии и доставляется заказчику в кратчайшее время. Евросиз, это спецодежда европейского уровня по приемлемым ценам.