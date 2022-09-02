Власти Германии заявили, что отказ служить в армии не является основанием для защиты граждан России в ФРГ

Власти Германии заявили, что отказ служить в армии России и дезертирство не являются автоматическими основаниями для защиты граждан РФ в ФРГ. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW) со ссылкой на Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF).

В BAMF уточнили, что призыв в российскую армию на основе всеобщей военной обязанности сам по себе не является поводом для предоставления защиты.

«Как и другие государства, Российская Федерация имеет законное право содержать вооруженные силы. Акт преследования со стороны государства можно предположить только в том случае, если меры преследования и возможные наказания несоразмерны».

Помимо этого, отказ от службы должен был быть единственным способом избежать участия в военных преступлениях, пояснили DW в ведомстве.

В мае власти Германии объявили о готовности предоставить защиту россиянам, выступающим против войны в Украине. Это возможно «по срочным причинам, имеющим гуманитарный характер или связанным с международным правом». Если гражданин РФ соответствует критериям, ему «быстро и без бюрократических проволочек» выдадут визу. Действие параграфа 22 Закона о пребывании распространяется, в частности, на граждан России, которые сотрудничали с признанными в РФ «нежелательными» организациями и «иноагентами» и были связаны с Германией в ходе своей деятельности, пояснили в BAMF. Также целевая аудитория программы — выступающие против войны представители демократической оппозиции, НКО и гражданского общества, журналисты и ученые.

С начала войны в Украине некоторые страны ЕС прекратили выдачу виз гражданам России: к ограничениям присоединились Чехия, Латвия, Литва и Эстония. Дания и Нидерланды прекратили выдавать краткосрочные визы. Финляндия заявила, что с 1 сентября сократит выдачу туристических виз россиянам в десять раз. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок предложила приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией. Она уточнила, что важно не отнимать возможность выехать из РФ у тех, кто «имеет смелость противостоять режиму». По ее словам, это могут быть не только оппозиционеры и известные журналисты, но и студенты.