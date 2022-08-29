Україна вже не хоче ПДЧ в НАТО та потребує лише членства — Стефанішина

Про це вона сказала в інтерв’ю «Європейській правді» на запитання про те, чи зацікавлена в цьому Україна після того, як Фінляндія та Швеція майже стали членами НАТО без ПДЧ.

«Якби Україні запропонували ПДЧ до 24 лютого, ми були б максимально задоволені цим рішенням, щасливі і вважали б, що ми виконали вимогу нашої Конституції, і це єдино правильне рішення. Сьогодні пропозиція ПДЧ в рамках НАТО це буде рівнозначно рішенню Бухарестського саміту 2008 року», — пояснила Стефанішина.

За її словами, аналіз відповідності українського сектора безпеки і оборони та інших структур стандартам НАТО засвідчив, що Україна де-факто вже впровадила дуже багато практик Альянсу. Крім того, її військові зараз набувають унікальний досвід бойових дій, якого не мають військові країн-союзників НАТО.

«Тобто тільки членство? — Тільки членство», — відповіла Ольга Стефанішина.

«Основні «морквинки», цікаві в умовах цієї війни можливості ми могли б отримати виключно тепер як член Альянсу, на якого поширювалася б 5-та стаття договору НАТО. Все решта ми робимо, і це не потребує на сьогодні залучення високих політиків чи міністрів. Взаємодія з НАТО відбувається. Але у питаннях, які стосуються саме безпекових гарантій, лише членство може змінити ситуацію», — пояснює віцепрем’єрка.

На її думку, Україна рано чи пізно обов’язково стане членом НАТО — «якщо НАТО буде існувати до того моменту, коли буде таке вікно можливостей».