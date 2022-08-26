Онлайн казино Bounty: как начать играть на деньги

Среди недавно открывшихся виртуальных клубов заметно выделяется гемблинговая площадка Баунти. Официальный ресурс привлекает современным оформлением, простой и удобной структурой, быстродействием. Владельцы казино приняли во внимание опыт конкурентов, поэтому предлагают гемблерам хорошую коллекцию софта, выгодные вознаграждения и максимально короткие сроки кэшаута.
Как начать играть онлайн на деньги – открытие аккаунта и ввод средств
Для платной игры в онлайн-казино Bounty обязательно регистрируются. На платформе один способ открытия учетной записи, подразумевающий заполнение специальной формы личными сведениями. Игроку надо указать:
- Фамилию.
- Имя.
- Валюту.
- Дату рождения.
- Пол.
- Страну.
- Город.
- Телефон.
- Почту.
Для завершения процедуры принимают правила и условия Баунти, соглашаются участвовать в бонусной программе – по желанию. Сразу после открытия аккаунта на почту приходит письмо для новичка, в котором ссылка для перехода. На нее нажимают, дожидаются открытия новой страницы, чтобы идентифицировать ящик.
Начать играть в казино Bounty на реальные деньги можно на сайте https://bounty-casino.com/. В казино приемлемый лимит на депозит – 100 RUB. Комиссия за проведения операции не предусмотрена. Средства поступают на баланс моментально. Доступные инструменты для ввода находятся в разделе «Кошелек». Внести деньги можно разными способами:
- Visa/Mastercard.
- Биткоин, Лайткоин.
- Ethereum, Ripple.
- Карты предоплаты Astropay.
- Monetix Wallet.
- Piastrix.
- MuchBetter и пр.
Бонусные предложения для новичков и акции для постоянных клиентов
На платформе Bounty есть велком пакет. В составе три вознаграждения: игроки получают и денежные средства, и фриспины в топовых эмуляторах.
Обзор стартового набора:
- За первый депозит 150% на счет и 20 круток.
- За второй взнос игроку дарят 40 ФС и увеличивают банк на 100%.
- За третье зачисление денег клиенту полагается 60 спинов и 50% на баланс.
Для получения стартовых подарков делают взнос от 500 RUB. Бонусы доступны в порядке очереди. Новую награду можно активировать после успешного отыгрыша предыдущего вознаграждения. Вейджер – х40.
Релоад и акции в заведении Баунти:
- Бонус во вторник. Если зачислить от 500 RUB, можно получить 150% сверху. Предел по подарку составляет 5000 рублей.
- Фриспины в четверг. Требуемый денежный взнос – 1000 RUB. Поощрение – 30 свободных вращений. Их можно потратить абсолютно в любой игре.
- Релоад выходного дня. В субботу или воскресенье можно получить ФС и деньги одновременно, но только за депозит. Зачисление – от 800 RUB. Вознаграждение – 20 круток для любого аппарата от разработчика Нетент и 80% на счет с отыгрышем – х40.
Игровая коллекция и поставщики софта в казино Баунти
Линейка – 2300+. Большая часть коллекции – слоты на ГСЧ, меньшая – карточные и настольные азартные развлечения. Можно делать бесплатные ставки, если активировать демонстрационную версию тайтла.
Производители:
- Evolution Gaming.
- Kalamba Games.
- Pragmatic Play.
- Blueprint Gaming.
- Spribe, Bet2tech и пр.
Ассортимент состоит из аппаратов на ГСЧ, рулеток, покера, видеопокера, различных типов блекджека и баккары, лотерей, кено, Сик Бо.
Leave a Reply