Онлайн казино Bounty: как начать играть на деньги

Среди недавно открывшихся виртуальных клубов заметно выделяется гемблинговая площадка Баунти. Официальный ресурс привлекает современным оформлением, простой и удобной структурой, быстродействием. Владельцы казино приняли во внимание опыт конкурентов, поэтому предлагают гемблерам хорошую коллекцию софта, выгодные вознаграждения и максимально короткие сроки кэшаута.

Как начать играть онлайн на деньги – открытие аккаунта и ввод средств

Для платной игры в онлайн-казино Bounty обязательно регистрируются. На платформе один способ открытия учетной записи, подразумевающий заполнение специальной формы личными сведениями. Игроку надо указать:

Фамилию.

Имя.

Валюту.

Дату рождения.

Пол.

Страну.

Город.

Телефон.

Почту.

Для завершения процедуры принимают правила и условия Баунти, соглашаются участвовать в бонусной программе – по желанию. Сразу после открытия аккаунта на почту приходит письмо для новичка, в котором ссылка для перехода. На нее нажимают, дожидаются открытия новой страницы, чтобы идентифицировать ящик.

Начать играть в казино Bounty на реальные деньги можно на сайте https://bounty-casino.com/. В казино приемлемый лимит на депозит – 100 RUB. Комиссия за проведения операции не предусмотрена. Средства поступают на баланс моментально. Доступные инструменты для ввода находятся в разделе «Кошелек». Внести деньги можно разными способами:

Visa/Mastercard.

Биткоин, Лайткоин.

Ethereum, Ripple.

Карты предоплаты Astropay.

Monetix Wallet.

Piastrix.

MuchBetter и пр.

Бонусные предложения для новичков и акции для постоянных клиентов

На платформе Bounty есть велком пакет. В составе три вознаграждения: игроки получают и денежные средства, и фриспины в топовых эмуляторах.

Обзор стартового набора:

За первый депозит 150% на счет и 20 круток.

За второй взнос игроку дарят 40 ФС и увеличивают банк на 100%.

За третье зачисление денег клиенту полагается 60 спинов и 50% на баланс.

Для получения стартовых подарков делают взнос от 500 RUB. Бонусы доступны в порядке очереди. Новую награду можно активировать после успешного отыгрыша предыдущего вознаграждения. Вейджер – х40.

Релоад и акции в заведении Баунти:

Бонус во вторник. Если зачислить от 500 RUB, можно получить 150% сверху. Предел по подарку составляет 5000 рублей.

Фриспины в четверг. Требуемый денежный взнос – 1000 RUB. Поощрение – 30 свободных вращений. Их можно потратить абсолютно в любой игре.

Релоад выходного дня. В субботу или воскресенье можно получить ФС и деньги одновременно, но только за депозит. Зачисление – от 800 RUB. Вознаграждение – 20 круток для любого аппарата от разработчика Нетент и 80% на счет с отыгрышем – х40.

Игровая коллекция и поставщики софта в казино Баунти

Линейка – 2300+. Большая часть коллекции – слоты на ГСЧ, меньшая – карточные и настольные азартные развлечения. Можно делать бесплатные ставки, если активировать демонстрационную версию тайтла.

Производители:

Evolution Gaming.

Kalamba Games.

Pragmatic Play.

Blueprint Gaming.

Spribe, Bet2tech и пр.

Ассортимент состоит из аппаратов на ГСЧ, рулеток, покера, видеопокера, различных типов блекджека и баккары, лотерей, кено, Сик Бо.