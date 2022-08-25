 
«  
  »

Ракетні удари по Чаплиному на Дніпропетровщині: уже 22 загиблі

Ракетні удари по Чаплиному на Дніпропетровщині: уже 22 загиблі

24 серпня російські військові кілька разів атакували Чаплине на Дніпропетровщині, унаслідок чого загинули 22 особи, ще 22 — отримали поранення.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, вдень росіяни поцілили в приватний будинок, під завалами якого знайшли тіло 11-річного хлопчика. Місцеві мешканці змогли врятувати жінку й 13-річного підлітка.

“Пізніше ворог ще раз атакував населений пункт — спочатку однією ракетою, а потім ще трьома. Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні — влучили в залізничну станцію”, — зазначив Тимошенко.

Унаслідок удару спалахнули 5 пасажирських вагонів, у яких загинула 21 людина, а також поранилось 22. Рятувальники вже локалізували вогонь, тепер тривають пошукові роботи.

25 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  