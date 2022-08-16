100 гармат дали б змогу значно просунутися в напрямку Ізюма, — боєць легіону Свобода США призвали Китай не реагировать слишком остро на визиты законодателей на Тайвань » В окупованому Мелітополі лунали вибухи, зникло росТБ Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що в окупованому місті зранку 16 серпня пролунали два вибухи. Джерело: Іван Федоров у Telegram Пряма мова: «Ранок окупантів вже другий тиждень поспіль починається точно не з кави. О 7:00 у Мелітополі зафіксовано 2 вибухи в районі підстанції. Після цього зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого рашистами. За попередньою інформацією пошкоджено транзитний кабель». Деталі: За словами Федорова, «як не намагається російська пропаганда «промити мізки» нашим мешканцям, – у них нічого не виходить». Мелітопольці тримають оборону, а сили спротиву – «знешкоджують все рашистське», заявив мер.