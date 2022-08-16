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В окупованому Мелітополі лунали вибухи, зникло росТБ

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що в окупованому місті зранку 16 серпня пролунали два вибухи.

Джерело: Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: «Ранок окупантів вже другий тиждень поспіль починається точно не з кави.

О 7:00 у Мелітополі зафіксовано 2 вибухи в районі підстанції. Після цього зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого рашистами. За попередньою інформацією пошкоджено транзитний кабель».

Деталі: За словами Федорова, «як не намагається російська пропаганда «промити мізки» нашим мешканцям, – у них нічого не виходить».

Мелітопольці тримають оборону, а сили спротиву – «знешкоджують все рашистське», заявив мер.

16 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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