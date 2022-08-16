В окупованому Мелітополі лунали вибухи, зникло росТБ

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що в окупованому місті зранку 16 серпня пролунали два вибухи.
Джерело: Іван Федоров у Telegram
Пряма мова: «Ранок окупантів вже другий тиждень поспіль починається точно не з кави.
О 7:00 у Мелітополі зафіксовано 2 вибухи в районі підстанції. Після цього зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого рашистами. За попередньою інформацією пошкоджено транзитний кабель».
Деталі: За словами Федорова, «як не намагається російська пропаганда «промити мізки» нашим мешканцям, – у них нічого не виходить».
Мелітопольці тримають оборону, а сили спротиву – «знешкоджують все рашистське», заявив мер.
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