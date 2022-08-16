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На кордоні з Білоруссю побудовано кілька ліній оборони

ЗСУ воїн кордон

Про це в ефірі Еспресо сказав міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

«Ми повинні бути готові. Житомирська область — одна з найперших, яка почала будувати укріпрайони на кордоні з Білоруссю. Силами керівника ОВА, житомирського бізнесу, міста. Вже побудовано декілька ліній оборони, заливаються бетонні оборонні споруди, робимо фортифікаційні збірні конструкції з залізобетону і багато чого іншого», — сказав він.

За словами Сухомлина, достатньо велика кількість військових підрозділів перебувають на кордоні.

«Навіть якщо в них буде бажання зайти, вони точно не зможуть зайти, як 24 лютого. Я постійно на контакті з нашими військовими. Голова ОВА, Офіс президента інспектують і зауважують, що в Житомирській області оборона вибудована достатньо серйозно», — підсумував мер.

16 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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