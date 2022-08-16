Латвія передала Україні самохідні гаубиці M109

Українська армія отримала від Латвії шість 155-мм самохідних артилерійських установок M109.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Ще 6 гаубиць M109, які нещодавно прибули в Україну з Латвії, вже показують результати на полі бою. Я щиро вдячний моєму латвійському колезі Артісу Пабріксу і народу Латвії за їх непохитну підтримку. Разом ми переможемо!», — написав він у твіттері.

У 2017-2018 роках Латвія придбала в Австрії 35 самохідних гаубиць M109A5ÖE, 10 броньованих машин управління вогнем ReStPz (переобладнаних з САУ М109) та 2 машини підготовки механіків-водіїв (також переобладнаних з М109). У 2021 році лЛатвія уклала другий контракт на поставку, ще 18 САУ М109А5ОЕ з запасів австрійської армії, вартість угоди склала понад 2 млн євро. З урахуванням нової партії у латвійській армії має бути 53 САУ M109A5ÖE.

M109A5OE є австрійсько-швейцарською модернізацією гаубиць версій A2 і A3 з заміною ствола M185. Австрія придбала гаубиці М109 у Великобританії в середині 1990-х років.

САУ M109A5OE забезпечують можливість ураження цілей на дальностях до 22 км стандартним боєприпасом і до 30 км — активно-реактивним збільшеної дальності. Версія САУ M109A5OE з напівавтоматичною (механізованою) системою заряджання, інерціальною навігаційною системою і системою управління вогнем дозволяє відкрити вогонь протягом хвилини після отримання наказу і покинути позицію протягом 30 секунд після виконання вогневої задачі. Підготовлений екіпаж може вести вогонь з темпом до 12 постр/хв.

Машина управління вогнем M109A5OE (ReStPz M109) являє собою стандартну гаубицю з демонтованим артилерійським озброєнням для збільшення внутрішнього простору. Розрахунок 6 осіб. Машина озброєна 12,7-мм кулеметом і 80-мм ПУ димових гранат.