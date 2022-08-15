Оккупанты почали припинення підготовки до псевдореферендуму

Про це інформує в телеграмі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Збройні сили отримали інформацію про скасовування підготовку до «референдумів» в Україні.

«Підготовку референдумів саме на 11 вересня, схоже, припинено у всіх регіонах Новоросії, крім, можливо, Луганська. Ця територія загалом перебуває під російським контролем, але ще важливіше, що там створено держапарат, здатний дати результат», — йдеться в отриманому повідомленні.

На Донеччині планують «голосувати» після повного її «звільнення» армією РФ.

Зокрема на Херсонщині рашисти не зможуть провести псевдореферендум «через відсутність держструктур».

«А в Запоріжжі електоральному прориву явно почала заважати ситуація навколо АЕС. Загалом, святкового волевиявлення разом із рештою Росії поки що не очікується. Якщо такий план раніше і був, то зараз адміністрація президента, зважаючи на все, з порядку денного його зняла», — цитують в повідомленні.

«Тут як раз підходить фраза, з такою улюбленою всім москалям зеківської лірики «Что ж ти фраер сдал назад, не по масти ль я тебе?», — коментують в Страткомі.