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Оккупанты почали припинення підготовки до псевдореферендуму

З’являються перші повідомлення про плани російських окупантів припинити підготовку до проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя

Про це інформує в телеграмі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Збройні сили отримали інформацію про скасовування підготовку до «референдумів» в Україні.

«Підготовку референдумів саме на 11 вересня, схоже, припинено у всіх регіонах Новоросії, крім, можливо, Луганська. Ця територія загалом перебуває під російським контролем, але ще важливіше, що там створено держапарат, здатний дати результат», — йдеться в отриманому повідомленні.

На Донеччині планують «голосувати» після повного її «звільнення» армією РФ.

Зокрема на Херсонщині рашисти не зможуть провести псевдореферендум «через відсутність держструктур».

«А в Запоріжжі електоральному прориву явно почала заважати ситуація навколо АЕС. Загалом, святкового волевиявлення разом із рештою Росії поки що не очікується. Якщо такий план раніше і був, то зараз адміністрація президента, зважаючи на все, з порядку денного його зняла», — цитують в повідомленні.

«Тут як раз підходить фраза, з такою улюбленою всім москалям зеківської лірики «Что ж ти фраер сдал назад, не по масти ль я тебе?», — коментують в Страткомі.

  • Раніше повідомлялося, що Кремль може змінити плани щодо проведення псевдореферендуму про приєднання «ДНР» до РФ через те, що не вдалося повністю окупувати Донецьку область.
15 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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