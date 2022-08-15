Для навчання українських захисників: Нова Зеландія направить до Великобританії 120 військових інструкторів

Про це повідомляє видання The New Zealand Herald.
В уряді заявили, що навчання близько 800 українських військовослужбовців проводитиметься виключно в одному з чотирьох місць у Британії, а військовослужбовці Нової Зеландії не їздитимуть в Україну.
“Посягання на суверенітет країни та подальша загибель невинних людей — це неправильно і неприпустимо. Наше засудження, як і раніше, виходитиме за межі слів і включатиме критичну підтримку”, — заявила прем’єр-міністр Джасінда Ардерн.
Вона наголосила, що новозеландські війська не брали участі та не вступатимуть у бойові дії на території України.
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