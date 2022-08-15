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Для навчання українських захисників: Нова Зеландія направить до Великобританії 120 військових інструкторів

Для навчання українських захисників: Нова Зеландія направить до Великобританії 120 військових інструкторів

Нова Зеландія відправляє 120 військовослужбовців до Великої Британії для навчання українських військовослужбовців веденню бойових дій на передовій. Українські захисники опанують основні необхідні навички, включно з поводженням зі зброєю, наданням першої допомоги в бою, оперативним правом та інше.

Про це повідомляє видання The New Zealand Herald.

В уряді заявили, що навчання близько 800 українських військовослужбовців проводитиметься виключно в одному з чотирьох місць у Британії, а військовослужбовці Нової Зеландії не їздитимуть в Україну.

“Посягання на суверенітет країни та подальша загибель невинних людей — це неправильно і неприпустимо. Наше засудження, як і раніше, виходитиме за межі слів і включатиме критичну підтримку”, — заявила прем’єр-міністр Джасінда Ардерн.

Вона наголосила, що новозеландські війська не брали участі та не вступатимуть у бойові дії на території України.

15 августа, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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