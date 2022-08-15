Что такое автовыкуп и в чем его преимущества?

Каждый автовладелец хотя бы раз в жизни сталкивался с необходимостью быстрой, а главное – выгодной продажи собственного авто. Однако даже если автомобиль технически исправен и практически новый, можно продешевить, связавшись с недобросовестными перекупщиками. Если вы оказались в подобной ситуации, не стоит отчаиваться. Сэкономить время и получить крупную сумму наличных можно с помощью компаний, занимающихся автовыкупом.

Воспользовавшись услугой автовыкуп во Львове, можно продать автомобиль по рыночной стоимости в максимально сжатые сроки. В данном случае в качестве покупателя выступает не конкретное лицо, а целая компания, которая предлагает прозрачные условия заключения сделок. Деятельность таких компаний строго регламентирована законодательными нормами, никаких рисков и «подводных камней». Деньги выдаются в день оформления сделки без ожиданий и проволочек.

В чем секрет популярности услуги автовыкупа?

Никто из нас не застрахован от непредвиденных расходов. Для того, чтобы закрыть дыру, внезапно образовавшуюся в семейном бюджете, многие автовладельцы решают продать подержанный автомобиль. Вырученные деньги могут быть направлены на новую покупку или другие траты. Однако нередко попытки продать б/у автомобиль заканчиваются ничем. В этой ситуации целесообразно воспользоваться услугами профессиональных скупщиков. Сотрудничество с такими компаниями имеет ряд безоговорочных преимуществ, в числе прочих:

Экономия времени. Продавцу не придется самостоятельно искать покупателей, составлять и публиковать объявления, договариваться о встречах с заинтересованными лицами. Все, что нужно: пройти процедуру оценки и подписать все необходимые документы.

Никакой бумажной волокиты. Все обязанности по сопровождению сделки и оформлению документации ложатся на компанию. На всех этапах продавца консультируют грамотные и компетентные специалисты, которые готовы помочь в случае возникновения трудностей.

Финансовая выгода. Авторынок переполнен перекупщиками, которые пытаются всеми возможными способами снизить стоимость машины. На поиски реального покупателя могут уйти месяцы, а в некоторых случаях даже годы. Для того, чтобы решить эту проблему с максимальной выгодой для себя, целесообразно воспользоваться услугой автовыкупа. Получить деньги от продажи можно наличными или на банковскую карту.

Возможность продать автомобиль в любом состоянии. Компании, специализирующиеся на автовыкупе, охотно скупают автомобили в любом состоянии. Их не пугают неисправные узлы или повреждения после ДТП. Профессиональный скупщик предложит реальную стоимость авто, а не ту за которую его можно сдать на металлолом. В некоторых случаях можно продать даже автомобиль, находящийся под обременением (в кредите).

Специфика продажи машины автоскупщикам

Продавая машину автоскупщику, можно полностью освободиться от бюрократических процедур, необходимости стоять в длинных очередях и заполнять десятки бланков для переоформления авто. Представители компании-скупщика сами займутся этим вопросом. Достаточно иметь при себе необходимые документы.

Не стоит путать автовыкуп с услугами автоломбардом и кредитами под залог движимого имущества. В этом случае владелец полностью лишается прав на автомобиль после подписания договора купли-продажи и передачи заранее оговоренной суммы.