ЗСУ відкинули росіян від двох сіл – Гайдай

Джерело: Гайдай у Telegram
Деталі: За словами Гайдая, росіяни не полишають спроб окупувати Луганщину цілком і відзвітувати про це. Бої не припиняються ані вночі, ані зранку.
Пряма мова Гайдая: «Після доволі швидкого захоплення Лисичанська ворог не може подолати відстань, меншу за площу цього міста. Так, випалює землю навколо, але кожен наступний кілометр йому підкорюється після значних втрат.
Намагалися окупанти штурмувати поблизу Спірного та Серебрянки, населених пунктів Донеччини, які розташовані на межі з нашим регіоном, – армія ворога зазнала вогневого ураження від наших Збройних сил та відступила.
Як і після ще семи спроб штурму з різних боків. На двох бої точаться і дотепер».
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