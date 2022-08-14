Щоб завершити війну до зими — вистачить звільнити Херсон, — Піонтковський

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«У росіян була шокова реакція на один удар по одному аеродрому. А взяття Херсона – це реальне військове завдання, яке можна вирішити за місяць-два. Тому я згоден з оцінкою українського керівництва. Та це й не оцінка чи прогноз, а, якщо хочете, наказ – завершити війну до зими. Для цього вистачить взяти Херсон. Все інше російська верхівка зробить сама», — підкреслив Піонтковський.

Політолог також додав, що вибухи на військовому аеродромі під Саками викликала шок у Кремлі.

«Ви ж бачили російські ЗМІ, російську верхівку. Вони досі дотримуються версії, що там був несподіваний вибух боєприпасів. Це вже змінило громадську думку. Не випадково українське керівництво днями поставило завдання завершити війну до зими. Тому, що ця реакція шоку, страху, жаху на удар в Криму для мене довели, і це вже очевидно для всього світу, що звільнення Херсона означатиме падіння путінського режиму», — наголосив Піонтковський.